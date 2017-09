Caccia al tesoro in auto: ai “Vuoi che muoro” la vittoria del ventennale

Non è bastato lo scroscio di pioggia a metà gara e il freddo autunnale per fermare i partecipanti alla caccia al tesoro in auto che per la 20esima volta si è consumata a Giubiano, nell’ambito della festa Parrocchiale.

Galleria fotografica Caccia al Tesoro, le foto dei partecipanti 4 di 6

L’edizione del ventennale di Mamballa! è stata un successo: 112 Squadre partecipanti, diverse delle squadre partite vestite “a tema” (quest’anno, dai pirati ai fenicotteri), 600 persone coinvolte, di cui 530 giocatori e oltre 70 collaboratori sparsi per tutte le tappe della gara. E, malgrado il tempo, sono arrivati comunque in fondo 85 team.

Ecco la lista dei vincitori: al primo posto la squadra 48, intitolata “Vuoi che muoro“, con 7610 punti. Al secondo posto la squadra 14, “Tokelau: tutti pazzi per Matilde!” con 7310 punti. Al terzo posto la squadra 7 “Circolo Attitutidinale Umami” con 7060 punti. Terzo posto pari merito la squadra 54, “Nuvolobra” con 7060 punti, al quinto posto la squadra 46, “La Gang del Ciuspy” con 7020 punti.

Ai primi arrivati è stata consegnata una Wonderbox “3 Giorni deliziosi” per 6 persone, al team arrivato secondo 5 ingressi percorso benessere SPA “Ad Personam” ai terzi 5 Buoni per la Zip Line Lago Maggiore ai quarti (in sorteggio al pari merito) Gift Voucher di Ticket One , al quinto 5 buoni da 50 euro offerti dall’0ttico Punti di vista.