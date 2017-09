Caccia al Tesoro in auto: ecco la gara del ventennale

Settembre tempo di Caccia. O, meglio, della tradizionale Caccia al Tesoro automobilistica per le vie di Varese, organizzata dai ragazzi dell’oratorio di Giubiano, che si svolge la sera del terzo sabato di settembre, da ormai 20 anni. Per l’esattezza, quest’anno sarà il 16 settembre.

CHI PARTECIPA E COME FUNZIONA

L’appuntamento coinvolge ormai, da diversi anni, più di 600 persone, con partecipazioni che sono andate in crescendo di anno in anno. Lo zoccolo duro dei giocatori sono giovani dell’età compresa tra i 20 ed i 40 anni ma non mancano i giovanissimi, anche minorenni, accompagnati da un conducente maggiorenne patentato; oppure, gli over 40, “pazzi scatenati” talmente affezionati all’evento da parteciparvi quasi fin dalle prime edizioni.

La logica alla base del gioco è quella di effettuare un percorso lungo tutto il territorio del comune di Varese, con inizio presso l’oratorio di Giubiano e scandito da tappe raggiungibili attraverso dei complicatissimi indizi. Ogni tappa vede poi la squadra impegnata in prove di vario genere, abilità, cultura, ingegno e fortuna.

Non mancano novità che ogni anno vanno ad arricchire la Caccia al Tesoro rispetto alle edizioni precedenti. Si inizia alle 20.00 con termine alle ore 00.15, ma ci si ritrova in oratorio alle 18.30.

CACCIA AL TESORO, COME CI SI ISCRIVE

Le iscrizioni per la Caccia al Tesoro si terranno nei giorni venerdì 8 e sabato 9 settembre dalle 19 alle ore 21 presso lo stand allestito in piazza Monte Grappa.

Per maggiori informazioni: www.polisportivagiubiano.it: qui si potrà trovare anche il modulo necessario per l’iscrizione.

Contributo di iscrizione è di 60€ a squadra.

UN EVENTO DELLA FESTA PARROCCHIALE DI GIUBIANO

La Caccia al Tesoro è inserita all’interno dei festeggiamenti della Festa Parrocchiale di Giubiano, che si svolgerà da lunedì 12 a domenica 18 settembre, con vari appuntamenti. Alle 20.45 di domenica 17 ci sarà la premiazione della Caccia al Tesoro.