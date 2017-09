Caccia alle bellezze della città e tenda sotto le stelle

Tempo libero generica

Caccia al tesoro, cucina alla Trapper e osservazione del cielo stellato: attività per tutti all’insegna dello scoutismo. Una giornata cittadina di condivisione e festa, sabato 23 settembre 2017 a Sesto Calende, organizzata dall’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) per sperimentare concretamente, per un giorno, il grande “gioco” dello scoutismo.

La giornata si articolerà in tre attività, gratuite ed a partecipazione libera, aperte in

particolar modo alle famiglie con bambini ad alle ragazze e ragazzi interessati ad

“esplorare” lo scoutismo.

La giornata inizierà alle 15:30 di sabato presso la piazza pedonale di Sesto Calende centro (piazza Garibaldi) con la caccia al tesoro a squadre Caccia ai misteri e alle bellezze della nostra Città. Alle ore 16.30 circa è prevista una pausa merenda nello spiazzo della Casa del Cuore (piazza Guarana, inizio Alzaia).

Seguirà verso le 19.00, presso la sede Scout di via Piave (frazione San Giorgio), la Cena del Trapper in cui ciascun partecipante, gruppo di amici o famiglia potrà confrontarsi con le astuzie ed abilità culinarie dell’Uomo dei Boschi che sa cucinare delizie sul fuoco anche senza fornelli e pentole.

Alle 21:45 Cielo, Bosco e Pietra nella notte stellata, attività di pensieri ed osservazione del cielo notturno immersi nella magia del bosco presso la Chiesa di San Vincenzo. Chi lo desidera, potrà sperimentare infine l’avventura di una notte in tenda nell’incantevole bosco di Sesto.

E’ possibile partecipare a tutte o solo ad alcune delle attività proposte. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni o adesioni scrivere a sc1-progetto@googlegroups.com o chiamare Benedetta al numero 333/8331637.