Cade da un’impalcatura in piazza San Michele

Un uomo è caduto da un’impalcatura in piazza san Michele a Busto Arsizio. Il fatto è accaduto alle 15.30 e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto.

Sul posto si sono recate due ambulanze, la polizia, i vigili del fuoco e l’asl per i controlli obbligatori che scattano in caso di infortuni sul lavoro. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di 64 anni. È stato preso in carico dai soccoritori sanitari che hanno valutato le sue condizioni compatibili con il codice giallo.