Cade dalla sedia a rotelle, arriva l’elicottero

incidente

Una donna che è caduta dalla sedia a rotelle. E’ per lei che nel tardo pomeriggio di giovedì 28 settembre è scattata la macchina dei soccorsi a Sesto Calende, con ambulanze ed elicottero. (foto Jacopo Pavan)

Erano da poco passate le 17 quando la donna di 95 anni in via Remo Barbieri è caduta dalla sedia a rotelle che era spinta dalla figlia.

Una volta arrivata la chiamata al centralino del 112 sono scattati i soccorsi con ambulanza e polizia locale inviati subito sul posto mentre veniva allertato anche un elicottero di Areu, atterrato poi sul prato davanti alla chiesa dell’Abbazia. Dopo le medicazioni sul posto l’anziana è stata trasportata per via aerea all’ospedale di Legnano, dove è stata ricoverata in codice giallo.