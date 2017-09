Cai, gita intersezionale del gruppo “7 Laghi”

Foto varie

E’ in programma per domenica 10 settembre, e avrà come meta il rifugio “Città di Busto” al Pian dei Camosci (val Formazza) l’escursione collettiva delle Sezione Varesine del CAI, organizzata dal CAI di Busto in occasione del 90^ anniversario della fondazione del rifugio.

L’itinerario di salita al rifugio parte a poca distanza dalla frazione Riale di Formazza, precisamente sotto la diga di Morasco, dove si parcheggia. Si risale la strada asfaltata (chiusa al traffico) fino alla casa dei guardiani della diga, e si prosegue lungo il lago lungo la strada -ora sterrata- fino alla stazione di partenza della funivia Enel. Da qui consigliamo di proseguire per l'alpe Bettelmatt seguendo il sentiero oltre la stazione funivia, che monta verso destra e supera un torrente. Raggiunto e attraversato il pianoro dell’Bettelmatt, nei pressi della baita il sentiero riprende a salire fino a raggiungere il rifugio.

Tempo di percorrenza andata circa 2 ore 30 minuti – Difficoltà T2 – Dislivello 975m

Il programma prevede:

– ore 11.30 concerto gruppo "Domus Brass", quintetto di ottoni, che

presenterà un piacevole programma di musiche classico-leggere.

– ore 12.30 aperitivo offerto dalla sezione di Busto Arsizio

Per chi volesse pranzare al rifugio è previsto un menu con polenta con spezzatino o formaggio, vino e caffè al costo di euro 15. Per motivi organizzativi preghiamo di effettuare l’adesione al più presto possibile posti limitati