Cambio data per Ale&Franz al Gallaria

ale&franz apertura

Un errore materiale nella compilazione del calendario della stagione viene corretto in corso d’opera.

“Tanti lati, latitanti”, il nuovo spettacolo di Ale&Franz, sarà sul palcoscenico del Teatro Galleria

sabato 25 novembre alle ore 21 e non, come erroneamente comunicato in precedenza, mercoledì

29 novembre.

I biglietti già acquistati per la serata del 29 rimangono ovviamente validi. Occorrono però alcune

precisazioni. Coloro che hanno comprato i tagliandi su TicketOne saranno contattati direttamente

dalla piattaforma on line. E potranno decidere se tenere i biglietti o chiedere il rimborso. Quanti

invece li avessero comprati al Disco Store di piazza San Magno a Legnano o in un TicketOne Point

e volessero il rimborso, possono ottenerlo entro il prossimo 30 ottobre nel punto vendita in cui

hanno effettuato l’acquisto.