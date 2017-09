Camminare con le imprese fa bene alla salute

inaugurazione passeggiata sasso cavallaccio

“Camminare tutti insieme”: questo è l’invito delle imprese della provincia di Varese. Un appello a “muoversi tutti nella stessa direzione” letterale e non metaforico. La proposta è quella di partecipare a una camminata organizzata dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese per promuovere la salute negli ambienti di lavoro. Sono invitati a partecipare tutti i dipendenti delle imprese associate e le loro famiglie, ma anche in generale chiunque ne avesse voglia. L’iniziativa che rientra nel progetto WHP – Workplace Health Promotion, è aperta a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per sabato 30 settembre alle 10. Previsto un percorso di 7 km sul lungolago Ispra-Ranco con partenza dalla Canottieri di Ispra.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Il Gruppo di Cammino del Comune di Ispra e con il patrocinio della stessa Amministrazione Comunale, si inserisce all’interno del Progetto WHP – Workplace Health Promotion di Unione Industriali, ATS Insubria, Cgil, Cisl e Uil. Un programma pluriennale che mira a coinvolgere il maggior numero possibile di imprese e di lavoratori in programmi che hanno lo scopo di migliorare lo stile di vita delle persone, a partire da una più frequente attività fisica.

I partecipanti, tutti insieme, potranno percorrere 7 chilometri sul lungolago Ispra-Ranco. Dal punto di ritrovo e di registrazione dei partecipanti, allestito alla Canottieri Ispra, si raggiungerà il Sasso Cavallaccio in località Ranco (foto), per poi ritornare al via.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per ragioni organizzative, si prega di dare adesione entro il 25 settembre telefonando alla segreteria dell’Area Comunicazione e Immagine dell’Unione Industriali (0332.251255) oppure inviando una mail a: segreteria.comunicazione@univa.va.it