Campanella anticipata per gli studenti del quadriennale

Domani, martedì 12 settembre, la prima campanella suonerà per gli studenti lombardi. C’è però chi, in classe, c’è già da una settimana.

Sono i 177 studenti del percorso quadriennale dell’Ite Tosi di Busto, rientrati in classe il 5 settembre scorso.

Per 46 di loro, inoltre, si tratta dell’ultimo anno: in quarta si prepareranno per l’esame di maturità, i primi ad arrivare in fondo a questa sperimentazione voluta dal Ministero in solo 4 istituti superiori statali in Italia.

Come ogni anno, le attività scolastiche sono state avviate con lezioni preparatorie: introduzione al metodo della sperimentazione e di team building per le prime; public speaking e debate e modalità e tecniche di comunicazione per le seconde; percorsi di personalizzazione per terza e quarte.

Le prime sono state coinvolte in laboratori fuori scuola al Centro nautico di Sesto Calende dove hanno iniziato a mettere alla prova la tenuta del loro gruppo, senso di responsabilità e spirito di collaborazione nell’arrampicata e andando in canoa guidati esperti istruttori; le seconde invece hanno consolidato lo spirito di gruppo navigando a vela sul lago Maggiore, guidati dagli istruttori del centro TopVela di Laveno.

I “grandi” di terza e quarta hanno in parte fatto da tutor in molte attività dei loro compagni di prima e seconda e hanno iniziato le loro personalizzazioni, una delle caratteristiche innovative della sperimentazione che permette loro di scegliere quali discipline approfondire per costruire il loro curriculum personale secondo i loro interessi e i loro progetti di vita.

Questa mattina, infine, gli studenti hanno ricevuto la visita e il saluto del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore Alberto Riva che hanno inaugurato il nuovissimo parcheggio con 80 posti auto attiguo a via Stelvio, primo atto di una rivisitazione della mobilità nella via e che porterà alla realizzazione di una corsia privilegiata per i bus così da liberarli dal traffico che si crea soprattutto nelle ore di ingresso e uscita degli studenti.