Camusso su Fabbrica 4.0: “Contrattaremo anche l’algoritmo”

«E-commerce, sistemi di consegna rapida e piattaforme digitali stanno disegnando un pessimo mondo. Noi dobbiamo contrattare anche lì, perché la tecnologia la determini, non si autodetermina. L’algoritmo non è un signore che si produce da solo, è una combinazione di domande dettata dalle impostazioni inserite dall’impresa. L’algoritmo nasce dagli input che sono stati dati». Così Susanna Camusso al Forum nazionale dell’industria, del lavoro e dell’innovazione, sul tema dell’industria 4.0.

Il segretario generale della Cgil ha spiegato che la parola d’ordine, per il presente e per il futuro del sindacato, è, suggestivamente, che «dobbiamo contrattare anche l’algoritmo per incidere sulle condizioni di lavoro delle persone. Se contratti anche quello strumento – ha concluso Camusso – puoi intervenire su cicli, flussi e condizioni di vita». (fonte “Rassegna sindacale”)