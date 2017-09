Canottaggio, a Corgeno protagonisti 487 atleti

foto varie di canottaggio

Giornata di gare nelle acque del Lago di Comabbio sotto la regia della Canottieri Corgeno in collaborazione con il Comitato FIC Lombardia per i Campionati Lombardi di canottaggio.

62 le regate disputate in una sola giornata, 20 qualificazioni e 42 finali, primo start alle 9.30 e chiusura alle 16.30. In gara 487 atleti fisici, provenienti da 31 società diverse. La Canottieri Lario è stata la vera protagonista di giornata con la conquista di 11 titoli regionali. Seconde a parimerito nel medagliere la Canottieri Gavirate e Moltrasio con 7 titoli.

Il medagliere dei Titoli Lombardi 2017 recita così: Lario undici ori, sette per Gavirate e Moltrasio, quattro alla Canottieri Varese (in foto il quattro di coppia ragazzi composto da Stefano Ballerio, Tommaso De Dionigi, Willem Orlandini e Paolo Rizzi), tre per la Tritium, due a testa a Corgeno, Tremezzina, Menaggio e Lecco, uno a CUS Pavia, Flora e Garda Salò.