Carabinieri acciuffano il ladro in moto

carabinieri motociclisti

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile – squadra motociclisti, nel corso del servizio perlustrativo hanno inseguito e arrestato, per il reato di furto con destrezza, un 35enne di Busto Arsizio, disoccupato, pregiudicato.

L’uomo è stato bloccato dai militari operanti, allertati da alcuni cittadini mentre passavano in quella via. L’uomo stava scappando subito dopo aver rubato una borsa da donna dall’interno di alcuni uffici siti in via Antonio Pozzi.

La borsa, di proprietà di una donna 45enne impiegata dei medesimi uffici e lasciata nella propria postazione di lavoro, conteneva telefono cellulare, denaro contante ed il portafogli contenente documenti e tessera bancomat.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita. L’arrestato, termine formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere sicurezza in attesa di giudizio direttissimo fissato nella giornata odierna dall’autorità giudiziaria.