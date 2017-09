Cardano per una settimana “capitale” di circo e giocoleria

foto varie

Dopo mesi di preparativi, ha inizio per le vie e le strutture di Cardano al Campo la settimana dedicata al Circo Contemporaneo.

Il tutto prenderà il via lunedì 18 Settembre con il “Meeting Nazionale degli Operatori di Circo Educativo e Sociale”, un evento organizzato dall’Ass. Giocolieri e Dintorni / progetto CircoSfera, in stretto partenariato con la Scuola di Circo “SBOCC-l’Arte che Sboccia” e l’amministrazione comunale di Cardano al Campo.

L’evento, giunto alla sua XVI edizione e per la prima volta ospitato a Cardano al Campo, è l’appuntamento annuale di riferimento per chi si occupa di Pedagogia del Circo in Italia. Durante il “Meeting” operatori del settore confluiscono da tutta Italia, per 5 intense giornate di laboratori, conferenze, aggiornamenti professionali, interazioni con il territorio. Un evento che abbraccia al suo interno molti ambiti, offrendo spunti per chi si occupa di Educazione, Sociale, Sport e Cultura.

Il programma vede integrato un percorso di laboratori didattici con le scuole Montessori e Scuola dell’Infanzia Porraneo, workshop pratici e teorici di tecniche pedagogiche delle tecniche circensi, convegni e dibattiti con incursioni in ambiti tematici diversi e con uno spazio dedicato al confronto fra gli operatori e allo scambio reciproco con le realtà del territorio.

Se corsi e convegni sono chiusi per gli operatori, gli eventi in programma per le tre serate centrali presso la Scuola di Circo SBOCC sono aperti al pubblico: martedì 19 settembre Cabaret delle Scuole di Circo Sbocc di Cardano al Campo, DimiDimitri di Novara, ASD Allincirco di Como, SpazioCirco di Cologno Monzese (MI), Hops di Cornate (MB), Piccola Scuola di Circo di Milano; mercoledì 20 Spettacolo con Mario Levis, giocoliere e clown eccentrico che gira il mondo con il suo spettacolo Hanger? e la performance dell’Albero che suona la sega; giovedì 21 Cabaret degli Operatori di Circo. L’ingresso alle serate è ovviamente gratuito.

Per i giorni 23-24 settembre è in programma SbocciArt, festival di Teatro di Strada e Circo Contemporaneo che riempirà le strade del centro di Cardano. La spettacolarità e la fantasia delle discipline circensi contribuiranno a regalare allo spettatore la sensazione di vivere un’esperienza unica e magica. Grandi e piccini rimarranno incantati dai virtuosismi degli artisti, clown, acrobati, mangiaspade, sputafuoco, trampolieri, musicisti.

Più di 20 artisti professionisti si esibiranno nei due giorni per regalare sogni e momenti di spensieratezza. Oltre agli spettacoli e le performance che avranno luogo per le vie del centro e Parco Usuelli, sono in programma anche momenti formativi per avvicinarsi alle tecniche circensi, laboratori creativi, percorso su pony, istallazioni interattive, flash mob, truccabimbi, street food e mercatino dell’artigianato.

Alcune associazioni locali e la città di Cardano non si limitano ad ospitare artisti e operatori ma sono parte attiva nella preparazione e nella realizzazione dell’evento.

SbocciArt è un evento gratuito realizzato in collaborazione e con il contributo del Comune di Cardano al Campo, sponsorizzato da Pasticceria Ore7 e Fondazione Melo. È realizzato anche grazie a: MAST Festival, associazione Atratti, Synergy, Pro Loco Cardano, La casa di Marina, Casa del Popolo, Circolo Quarto Stato, Ronco di Diana, Los galoppinos (Roby e i suoi amici), Il Seme, Balance Academy, Pixel FotoClub, Para Todos Todo, Ambra Point, Stefania Pravato.

La direzione artistica e organizzativa è a cura della scuola di circo “Sbocc, l’Arte che Sboccia”, nuova realtà Cardanese che si distingue sul territorio per l’offerta formativa unica e alternativa fatta di giochi e circo. Impronte Creative, l’associazione che gestisce lo “Sbocc”, è composta da artisti e operatori del mondo del tetro di strada e circo contemporaneo che da anni si esibiscono in spettacoli, firmano regie e direzioni artistiche di eventi, festival e rassegne di circo teatro in tutta Italia.

Lo SbocciArt è sostenuto da Comuni Amici che ospitano le anteprime:

- Cavaria con Premezzo: domenica 10 Settembre

- Besnate: sabato 16 Settembre con laboratori di circo e spettacoli presso il portico del municipio.

- Gallarate: domenica 17 in occasione del Motoraduno in Palazzo Broletto