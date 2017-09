Cardano saluta i partecipanti al meeting di Circo educativo

Cardano al Campo generico

Cartelli colorati nelle vie, camper in sosta, palline da giocoliere che rotolano per le strade, laboratori per bambini. È stata una settimana intensa a Cardano al Campo, dove sono arrivati decine di operatori del circo sociale ed educativo, venuti qui per il Meeting promosso dall’associazione Giocolieri e Dintorni, con il progetto Circosfera.

«L’associazione dal 2002 promuove tutte le attività di circo in Italia, dall’espressione artistica al sociale e all’educativo» spiega Adolfo Rossomando (a destra nella foto), arrivato a Cardano da Civitavecchia. «Tra i tanti progetti c’è anche Circosfera per la promozione del circo educativo, che prevede l’utilizzo del circo per la crescita e lo sviluppo dei potenziali. Ed è al’interno di questo progetto che si svolge il meeting annuale degli operatori e delle scuole, che arrivano da tutta Italia».

Cinque giorni full time di confronto e aggiornamento tra i diversi operatori. «Partecipa un centinaio di persone. In Italia contiamo un centinaio di scuole, di cui 80 nel nostro network, per un totale di circa 600 operatori di circo, con alcune decine di migliaia di partecipanti» continua Rosolando. «È un settore in continua crescita, nato non dalla tradizione circense delle famiglie itineranti, ma da persone che partono dalla pedagogia, che hanno scoperto che il circo è uno strumento utilissimo. Ogni anno selezioniamo una realtà interessati a ospitare: questa è la prima volta che il meeting arriva in Lombardia». L’attività di confronto annuale si accompagna all’attenzione di Circosfera a «formazione e comunicazione», a un settore di sviluppo e ricerca, a uno dedicato ai progetti europei, come spiega Stefano Bertelli, direttore.

Nella settimana di festival ci sono stati anche tanti appuntamenti di laboratorio con i bambini delle scuole e degli asili. Alcuni degli operatori di circo educativo sono anche artisti di strada e saranno ora protagonisti anche del weekend “SbocciArt”, un piccolo festival da non perdere.