Carlo Negri…..sei volato via leggero come i tuoi modelli!

Pubblichiamo il ricordo degli amici di Carlo Neri

Te ne sei andato troppo velocemente avevamo ancora molto da lavorare per completare i nostri progetti .

il dolore non ha mai fermato il tuo desiderio di ritrovarti con noi la domenica nel tuo laboratorio per in collare, tagliare, progettare e cosa che non mancava mai chiacchierare

Dio chiama a sé i migliori, perché ha bisogno di combattenti valorosi, forti!

ci raccomandiamo tutti che tu non smetta mai di volare!!!!!

I “ragazzi della domenica”