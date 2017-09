Caronnese a Sesto San Giovanni per restare in vetta

Le foto della Caronnese

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Siamo arrivati alla quinta giornata nel Girone A di Serie D. I primi quattro turni hanno regalato qualche sorpresa – anche negativa – ma hanno confermato la Caronnese, che guida la classifica con il Gozzano a punteggio pieno. Tutti in campo domenica 24 settembre alle ore 15.00

PRO SESTO – CARONNESE

Grande sfida al “Breda” di Sesto San Giovanni, dove la capolista Caronnese dovrà fare una partita solida per avere la meglio di un avversario ostico come la Pro Sesto, che dopo tre vittoria ha conosciuto la prima sconfitta al “Franco Ossola” contro il Varese. La squadra di mister Aldo Monza è attualmente prima in classifica con il Gozzano e per mantenere il primo posto dovrà strappare i tre punti anche da questa insidiosa trasferta.

VARESINA – BORGOSESIA

Dopo la mattinata dedicata al calcio dei più piccoli, con gli inglesi del Sothampton ospiti a Venegono Superiore, le Fenici ospiteranno il Borgosesia. Nell’ultimo impegno casalingo i ragazzi di mister Marco Spilli hanno subito un pesante 4-0 dalla Caronnese. Sarà quindi tanta la determinazione della Varesina per regalare ai propri tifosi una giornata felice. Il Borgosesia, dopo aver perso la prima a Gozzano 1-0 e pareggiato con il Derthona 0-0, arriva da due vittorie per 1-0 contro Olginatese e Bra. Pochi gol segnati, ma anche una difesa molto affidabile – la migliore del girone assieme al Gozzano – che fanno dei granata un cliente scomodo per Di Caro e compagni.