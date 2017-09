Caronnese alla prova Como. Varesina a Pavia

Le foto della Caronnese

Sesta giornata di campionato per il Girone A di Serie D, che vedrà in scena tutte le partite domenica primo ottobre alle ore 15.00. La Caronnese vuole restare a punteggio pieno, mentre la Varesina cerca il cambio di rotta.

CARONNESE – COMO

La Caronnese dopo cinque giornate è ancora a punteggio pieno e guida la classifica assieme al Gozzano. Domenica a Caronno Pertusella ci sarà una sfida molto insidiosa per la squadra di Aldo Monza, che se la dovrà vedere contro il Como. I lariani arrivano da quattro gare positive (3 vittorie contro Varese, Arconatese e Pavia, un pareggio in casa del Derthona) e vogliono proseguire sulla buona strada. Non ci saranno però tifosi ospiti al “Comunale”. Il prefetto ha vietato la vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Como dopo gli scontri avvenuti al “Franco Ossola”.

PAVIA – VARESINA

Esordio sulla panchina della Varesina per Alessandro Marzio dopo l’esonero in settimana di Marco Spilli. Le Fenici cercheranno di partire con il piede giusto al “Fortunati” contro un Pavia che in campionato ha vinto solo una volta (2-1 interno contro l’Olginatese), subendo invece quattro sconfitte. La Varesina però non può fare regali e deve ritrovare la vittoria, che manca dalla prima giornata, quando Di Caro e compagni vinsero 1-0 contro il Derthona.