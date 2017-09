Caronnese ancora a punteggio pieno, Varesina trafitta dal Borgosesia

Le foto della Caronnese

La Caronnese continua a vincere e rimane in testa al Girone A di Serie D a punteggio pieno anche dopo l’insidiosa trasferta di Sesto San Giovanni. Perde ancora in casa invece la Varesina, sconfitta 3-1 dal Borgosesia.

PRO SESTO – CARONNESE 0-1

Cinque su cinque per la Caronnese, che si tiene stretto il primo posto del girone – a braccetto con il Gozzano – andando a vincere 1-0 in casa della Pro Sesto. Prova solida e matura per i rossoblu, che sfruttano una delle poche disattenzioni della retroguardia milanese per andare in rete al 23’ della ripresa con Massaro, alla quarta rete stagionale. Mister Aldo Monza ha di che essere felice anche per una prova difensiva molto positiva della sua squadra.

VARESINA – BORGOSESIA 1-3

Non riesce a trovare punti in casa la Varesina, sconfitta da un buon Borgosesia. Nonostante una discreta prima frazione di gioco, le fenici subiscono gol al 36’ il gol di Tomaselli. In apertura di ripresa il raddoppio piemontese con Vitali al 3’. La rete di Shiba al 33’ sembra riaprire la sfida, ma a chiuderla definitivamente ci pensa Procaccio al 37’. Varesina che rimane ferma così a 4 punti, mentre il Borgosesia sale a 10.

SERIE D – GIRONE A – 5° GIORNATA: Bra – Chieri 2-1; Derthona – Arconatese 0-2; Como – Pavia 3-1; Folgore Caratese – Seregno 5-0; Gozzano – Borgaro 2-0; Inveruno – Varese 1-0; Olginatese – Castellazzo 0-0; OltrepoVoghera – Casale 2-0; Pro Sesto – Caronnese 0-1; Varesina – Borgosesia 1-3.

CLASSIFICA: Gozzano, Caronnese 15; OltrepoVoghera 13; Folgore Caratese 12; Inveruno 10; Como, Borgosesia 10; Pro Sesto 9; Bra, Chieri 7; Arconatese, Casale 5; Varese, Varesina 5; Borgaro, Pavia 3; Olginatese, Castellazzo 2; Derthona, Seregno 1.