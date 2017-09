Caronnese e Varesina iniziano bene

(Immagine da Facebook – Varesina Calcio)

Prima giornata di campionato che dice bene a Caronnese e Varesina, entrambe vittoriose 1-0 rispettivamente a Olginate e contro il Derthona. Tre punti in tasca quindi per le due varesotte, che iniziano con il piede giusto nel Girone A di Serie D.

OLGINATESE – CARONNESE 0-1

Decide il match una rete di De Angeli al 6’ della ripresa. Questo basta alla Caronnese per portare a casa tre punti nell’esordio stagionale e far iniziare la stagione al meglio. Nel finale è determinante il portiere rossoblu Maimonte in un paio di circostanze per blindare il risultato e guadagnare la posta piena.

IL TABELLINO: OLGINATESE-CARONNESE 0-1 (0-0) Marcatori: 6′ De Angeli (C) Olginatese: Iali, Menegazzo, Caputo, Carlone, Fabiani (29′ st Nasatti), Narducci, Todeschini (16′ st Tremolada) Lacchini, Canalini, Mangiarotti, Calviello (39′ st Passoni). A disposizione: Festinese, Frigerio, Calloni, Suardi, Spinelli, N’Guessan. All.: Arioli Caronnese: Maimone, Marconi, Ferrara, De Angeli, Mantovani, Giudici, Parisi, Puccio, Massaro, Corno, Villanova. A disposizione: Gionta, Compagnone, Costa, Galletti, Braccioli, Baldo, Pesce, Roveda, Cominetti. All.: Monza Arbitro: Sig. Cecchin di Bassano del Grappa (Tiralongo e Mazzarà). Ammoniti: Iali (O), Fabiani (O), Mangiarotti (O), Ferrara (C), Giudici (C), Puccio (C), Massaro (C), Corno (C), Villanova)

VARESINA – DERTHONA 1-0

Bottino pieno anche per la Varesina, che sfrutta al meglio il fattore campo per superare l’ostacolo Derthona e mettersi in tasca i tre punti. Uomo partita il bomber Henri Shiba, entrato nella ripresa al posto di Giovio, è lui a mettere a segno al 39’ del secondo tempo il gol partita che decide una gara sofferta per le fenici.

IL TABELLINO Varesina – Derthona 1-0 (0-0) Marcatori: 39′ st Shiba (V). Varesina (4-3-3): Vaccarecci, Martedì, Milianti, Albizzati, De Fazio, Martinoia (dal 17′ st Menga), Di Caro (dal 36′ st Mira), Giglio, Chiarabini, Geraci (dal 25′ st Giudici), Giovio (dal 25′ st Shiba). A disposizione: Del Ventisette, Vittorini, Tino, Morello, Segalini. All.: Marzio (Spilli squalificato). Derthona (4-3-3): Murriero, Mazzariol, Moretto, Moretti, Mazzocca, Terzoni (dal 36′ st Pelosi), Echimov, Anibri, Rebecchi (dal 30′ st Buoka), Mutti (dal 30′ st Barcella), Personè. A disposizione: Paioli, Manzati, Giordano, Aprile, Lugano, Artioli. All.: Visca. Arbitro: Sig. Costanza di Agrigento (Barbata e Picciché). Ammoniti: Milianti (V), Echimov (D), Martinoia (V), Shiba (V).

1° giornata Girone A Serie D: Borgaro – Varese 1-1, Bra – Pavia 2-1; Casale – Chieri 1-3; Como – Pro Sesto 1-2; Folgore Caratese – Arconatese 2-0; Gozzano – Borgosesia 1-0; Inveruno – Castellazzo 2-0; Olginatese – Caronnese 0-1; OltrepoVoghera – Seregno 2-0; Varesina – Derthona 1-0.