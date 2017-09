Caronnese e Varesina, parte la stagione. Monza e Spilli: «Vogliamo iniziare bene»

Foto varie di calcio

Settembre è arrivato e con esso ripartirà il campionato di Serie D. Nel Girone A, oltre al Varese impegnato a Borgaro, andranno in scena Caronnese e Varesina. Fischio d’inizio per la prima giornata (domenica 3 settembre) le ore 15.00.

OLGINATESE – CARONNESE

Non è stato un precampionato facile per la Caronnese, che ha visto le partenze di uomini importanti e ha dovuto ricostruire quasi totalmente la rosa dei giocatori a disposizione di mister Aldo Monza. Il punto fermo sarà ancora capitan Federico Corno. Mister Aldo Monza vuole iniziare con il piede giusto: «Tutte le partite sono difficili, ma sarebbe bello riuscire a partire bene. Non avremo un avversario facile, su un campo difficile contro una formazione che ha entusiasmo dopo il ripescaggio. Dobbiamo andare là con la testa giusta, facendo le cose con ordine e credendoci. Siamo pronta. In Coppa Italia la squadra è stata bene in campo, ma abbiamo avuto un problema di gestione della gara».

VARESINA – DERTHONA

Inizia in casa la stagione delle Fenici, che affronteranno a Venegono Superiore il Derthona, ripescato in categoria a inizio agosto. Mister Marco Spilli è deciso: «Dalla prima mi aspetto qualcosa di importante. Non siamo in una situazione ottimale, c’è da fare una crescita dal punto di vista tattico così come tutti, credo, ma siamo in linea con i tempi. Il campionato ci chiede di essere pronti e noi vogliamo portare a casa la vittoria. Sarebbe un ottimo segnale di fiducia che ci permetterebbe di lavorare al meglio le prossime settimane».

SERIE D – GIRONE A – 1° GIORNATA: Borgaro – Varese; Bra – Pavia; Casale – Chieri; Como – Pro Sesto; Folgore Caratese – Arconatese; Gozzano – Borgosesia; Inveruno – Castellazzo; Olginatese – Caronnese; OltrepoVoghera – Seregno; Varesina – Derthona.