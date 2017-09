Caronnese e Varesina vogliono confermarsi

La prima giornata di campionato del Girone A di Serie D ha sorriso a Caronnese e Varesina, entrambe vittoriose per 1-0. Nel secondo turno le due formazioni cercano conferme. Domenica 10 settmbre (ore 15.00) La Caronnese ospiterà il Bra, mentre la Varesina andrà a Sesto San Giovanni.

CARONNESE – BRA

L’esordio positivo ha portato una ventata positiva in casa Caronnese. Ora la squadra di mister Aldo Monza cerca di ripetersi, ma a Caronno Pertusella arriverà un avversario tutt’altro che comodo. Il Bra ha vinto la prima sfida stagionale in casa, superando 2-1 il Pavia. Corno e compagni dovranno mettere in campo una prestazione solida per poter superare i giallorossi piemontesi e rimanere a punteggio pieno.

PRO SESTO – VARESINA

Anche la Varesina cerca di ripetere il successo dell’esordio. La vittoria sul Derthona è stato un buon segnale per la truppa di mister Marco Spilli, che ora spera di rifare lo stesso a Sesto San Giovanni. Anche la Pro Sesto è partita alla grande, superando il Como 2-1 in rimonta a Seregno. I milanesi sono una squadra quadrata e pericolosa, la Varesina dovrà dare il massimo per portare a casa l’intera posta.

SERIE D – GIRONE A – 2° GIORNATA: Arconatese – Olginatese; Borgosesia – OltrepoVoghera; Chieri – Borgaro; Derthona – Folgore Caratese; Caronnese – Bra; Castellazzo – Casale; Pavia – Gozzano; Pro Sesto – Varesina; Seregno – Inveruno; Varese – Como.