Carrera Cup, Rovera vince ma continua a inseguire

Un altro fine settimana a due volti per Alessio Rovera, il 22enne pilota varesino impegnato in Porsche Carrera Cup Italia, campionato nel quale occupa il secondo posto in classifica.

A Imola prevale la soddisfazione, nel box del team Tsunami RT: Rovera ha infatti vinto la prima delle due prove in programma e ha ricevuto la convocazione come rappresentante italiano per l’International Shoot Out, l’appuntamento di fine settembre che mette di fronte i migliori piloti delle varie edizioni della Carrera Cup sparse per il mondo.

In classifica però, il toscano Riccardo Pera continua a comandare con 152 punti contro i 130 del varesino che, nelle due gare imolesi, ha rosicchiato un solo punto al rivale toscano. Alla fine della Carrera Cup mancano due appuntamenti per un totale di quattro gare: c’è ancora margine per recuperare ma il tempo stringe.

A Imola, in Gara1, Rovera è stato perfetto: al via ha scavalcato subito Pera che partiva dalla pole position e ha attaccato per l’intera corsa, facendo segnare il giro più veloce e concludendo in testa alla bandiera a scacchi, quarto successo parziale in questa stagione. «Sapevo che in gara avremmo avuto un buon ritmo dopo il lavoro svolto nei test. La macchina era perfetta, è una vittoria che ci voleva proprio».

Domenica però la pioggia ha cambiato le carte in tavola: in una gara ridotta proprio a causa del maltempo e scattata dietro alla safety car, ad avere la meglio è stato Gianmarco Quaresmini, al primo successo in questo campionato. Rovera è rimasto fuori dal podio, chiudendo al quarto posto dietro a Pera e Fulgenzi, nonostante abbia rimontato due posizioni nel corso della prova. Per Alessio la soddisfazione del giro più veloce, che gli è fruttato un punto utile per la classifica.