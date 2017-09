Carta superstar a WopArt

Al via a Lugano la seconda edizione della fiera internazionale interamente dedicata alle opere d’arte su carta

Una conversazione tra Paolo Manazza ed Emilio Isgrò ha aperto a Lugano la seconda edizione di WopArt Work on Paper Art Fair, la fiera internazionale interamente dedicata alle opere d’arte su carta, diretta da Luigi Belluzzi, in corso fino al 17 settembre.

Settantacinque gallerie provenienti da quattordici paesi presentano opere realizzate esclusivamente su carta. Una produzione considerata erroneamente per lo più di secondaria importanza può invece rivestire un momento fondamentale all’interno della ricerca di un artista.

Il collezionismo di opere su carta da passione di nicchia sta conquistando a livello globale un sempre maggior interesse da parte di addetti ai lavori, collezionisti e appassionati, per la relativa accessibilità dei prezzi e per l’ampiezza dell’offerta, legata alla crescente popolarità del medium della fotografia e alla rivalutazione della stampa d’arte.

Quattro focus espositivi, sempre all’interno dei padiglioni fieristici integrano la proposta: la mostra fotografica 1930 – 1970: la fotografia d’avanguardia in Italia della collezione Prelz Oltramonti, a cura di Walter Guadagnini e di CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia di Torino; la mostra I mille volti del kabuki, che presenta una raccolta di stampe ukiyo-e provenienti dal Museo delle Culture di Lugano; Arte di Carta e d’Azione, una mostra di opere su carta e libri d’artista provenienti dalle collezioni del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato; e infine Storie rosse, un’installazione storica dell’artista della cancellatura, Emilio Isgrò: un portfolio di dieci serigrafie più colophon, con presentazione di Tommaso Trini, edite nel 1974 dal gallerista Nino Soldano.

WOPART – Work on Paper Art Fair

Centro Esposizioni Lugano

via Campo Marzio, 6900 Lugano (CH)

15-17 settembre 2017

Orari apertura al pubblico: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 11.00 alle 19.00

Biglietti: Giornaliero 15 CHF, Giornaliero ridotto 10 CHF, Abbonamento 3 giorni 30 CHF

Ingresso gratuito per minori di 16 anni se accompagnati da un adulto

Per le info www.wopart.eu