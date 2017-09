Cartelle ipotecarie per un milione e mezzo di franchi sequestrate a Gaggiolo

Cercava di portare in Italia cartelle ipotecarie al portatore per un importo di un milione e mezzo di franchi svizzeri, ma è incappato nei controlli della Guardia di Finanza che ha sequestrato il tutto per violazione della normativa valutaria italiana.

Il sequestro è avvenuto alla Dogana di Gaggiolo. Nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti valutari i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Varese – SOT Gaggiolo, in collaborazione con i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, hanno individuato un cittadino italiano residente in Svizzera, in entrata in Italia. Controllando l’autovettura gli agenti hanno trovato cartelle ipotecarie al portatore per un valore di 1.550.000 franchi svizzeri, pari a 1.359.649 euro, emesse dall’Ufficio del Registro Svizzero e non dichiarate.

Siccome le normative valutarie obbligano alla dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro, la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro dei titoli rinvenuti.