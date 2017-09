Casa di riposo di Agra, il sindaco incontra Ats

Foto varie

Confronto oggi a Varese tra l’amministrazione comunale di Agra e l’Agenzia di tutela della salute (Ats). L’incontro è servito per fare il punto della situazione rispetto a quanto sta avvenendo alla casa di riposo Albertini Vanda di Agra.

«Insieme all’Ats si cercherà di trovare delle proposte percorribili per tutelare gli ospiti e le famiglie. Verrà implementata nei prossimi giorni una soluzione operativa che possa coinvolgere tutti i soggetti coinvolti. Siamo fiduciosi che si possa presto arrivare ad un esito positivo in tempi brevi» ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo.

Il sindaco Ernesto Griggio ha così commentato al termine dell’incontro: «Ritengo fondamentale che questa attività possa continuare ad operare sul nostro territorio, anche alla luce del fatto che il 50% degli ospiti della casa di riposo è composta da persone che provengono dai comuni limitrofi. Si tratta di famiglie del territorio locale che hanno bisogno di assistenza e sostegno. È stato un incontro positivo, promosso dal Presidente Cattaneo che ringrazio per l’attenzione. Il mio auspicio è che questa attività possa continuare nella sua piena operatività Le risposte date dall’ATS sono soddisfacenti, ma hanno anche bisogno del tempo necessario per essere attuate in sinergia con le amministrazioni locali, gli enti sanitari e l’azienda».