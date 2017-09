Casbeno in festa, il weekend conclusivo

casbeno oratorio apertura

Casbeno è ancora in Festa per la festa parrocchiale: l’appuntamento per l’ultima parte della grande festa parrocchiale è per il weekend di sabato 9 e domenica 10.

Sabato 9 settembre si comincia alle 8.30 con la S. Messa per tutti coloro che danno tempo, idee, energia alla festa parrocchiale. Dalle 15.30 in Oratorio gonfiabili per bambini e pesca di beneficenza, in Via Conciliazione bancarelle casbenate, all’asilo Divina Provvidenza“Presentati con un colore” performance realizzata dai bambini a cura dell’Associazione Amici dell’Asilo: l’appuntamento è alle 16.00 (primo turno) e alle 17.30 (secondo turno) , sempre all’asilo laboratorio creativo aperto a tutti i bambini.

Dalle 19.00 sarà in funzione il RistOratorio e il banco gastronomico sul sagrato, ci sarà animazione musicale in Oratorio con il gruppo Bendaloni Band e alle 21, sul sagrato, grande spettacolo di tributo a Vasco Rossi con la Compagnia del Blasco.

Domenica 10 settembre – alle 11.15 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo Mons. Giovanni Giudici e animata da corale e coretto. Alle 12.30 Pranzo presso il RistOratorio (con pre-iscrizione da parte delle famiglie della catechesi, adesione sul posto da parte di chi desidera partecipare)

in Oratorio, nel pomeriggio ci sarà il Bubble Football, i gonfiabili per bambini, giochi e animazione, la pesca di beneficenza, l’incanto dei Canestri e le estrazioni della Lotteria.

Lunedì 11 settembre 2017, infine, alle 20.30 in chiesa recita del Rosario e alle 21.00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia che ci hanno lasciato nell’anno pastorale trascorso.