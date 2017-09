Casmo, via alla nuova stagione con tante novità

Casmo 2017/2018

La Asd Cas.Mo., la squadra storica di Casciago e Morosolo, si appresta a vivere una nuova stagione con parecchie novità.

Sulla panchina della prima squadra, che milita nel girone varesino della Terza Categoria, siede infatti Carmine De Cicco, 56 anni, allenatore di lungo corso tra categorie giovanili e i “grandi” (Solbiatese, Viggiù, Malnatese, Buguggiate, Varesina, Rasa tra le sue esperienze) con oltre 420 panchine nel curriculum. Sostituisce Orazio Incardona, tornato in campo a Bodio Lomnago con il doppio ruolo di allenatore in seconda e giocatore. E proprio a Bodio domenica 10 settembre comincia il campionato della Casmo: «Partiamo per fare bene – spiega De Cicco -. Sono qui perchè c’è un progetto serio, c’è serietà e voglia di fare bene. Io, da sempre, punto sul ruolo die giovani e da quest’anno la collaborazione con il nuovo mister della Juniores (Giuseppe Scaglia) è stretta e spero proficua. Porto la mia esperienza e la mia voglia di fare: mi hanno dato il ruolo di allenatore, ma non solo quello. Ho aiutato a sistemare alcuni aspetti organizzativi e ora possiamo dire di avere tutto quello che ci serve».

Sulla rosa a disposizione, De Cicco non ha dubbi: «Abbiamo innestato sei nuovi su un impianto di squadra valido: sono arrivati gli esperti Cauzzo (portiere), Dell’Agli e De Giacco (centrocampisti) e Valletti (attaccante), più i giovani Soriano e Osumani (attaccanti), cui si aggiungono gli juniores Antoniacomi, Avigni, Bosoni, Malnati, Perri e Spezzi, tutti ’98 e un ’99. Punto molto su di loro, credo abbiano grandi potenzialità. Avigni e Perri sono originari di Casciago, sono entrambi molto promettenti e mi auguro facciano bene da subito. I leader della rosa? Sicuramente Valletti per età, carisma e umiltà, ma anche De Giacco, Dell’Agli e i “vecchi” Cristofoletti e Fortunato, due giocatori sui quali punto molto. Moduli? Non ne faccio una malattia, ma non credo di allontanarmi dal 4-3-3 e dal 4-4-2. Abbiamo iniziato il 20 agosto e sono molto soddisfatto di quanto fatto finora: dobbiamo migliorare, che vuol dire salire di categoria. I presupposti per farlo ci sono tutti».

È al lavoro anche la Juniores agli ordini del nuovo mister Scaglia, detto “Scheggia”, volto noto del tifo del Varese e anche lui allenatore d’esperienza nelle categorie giovanili: «Ero quasi deciso a mollare per una stagione, ma mi sono fatto convincere dal progetto – racconta -. Mi metto in gioco in una categoria nuova, con un gruppo che lo scorso anno ha fatto benissimo ed è arrivato fino alle semifinali provinciali. L’obiettivo è quello di migliorarci e far crescere giocatori pronti per fare il salto tra i grandi. Ho a disposizione 14 giocatori più gli aggregati alla prima squadra: partiamo il 23 settembre, siamo pronti e carichi».

Per il secondo anno, la società è guidata da Veronica Orlandi, 37 anni, maestra d’asilo a Casciago catapultata nel mondo del calcio insieme al suo compagno Luca Santarsia, vice presidente: «Il primo anno abbiamo preso le misure di questo mondo delirante, spero che questa sia una stagione vissuta in un clima sereno e costruttivo. Ai giocatori e agli allenatori di tutte le categorie (Gigliano per i Pulcini, Scalese/Perri per gli Esordienti, Riccitelli per gli Allievi) chiedo impegno, divertimento e risultati, ma soprattutto per i più piccoli l’obiettivo è quello di crescere in un ambiente sereno e positivo. C’è stato un buon incremento di iscrizioni tra i più piccoli, abbiamo cambiato l’istruttore della scuola calcio (è arrivato l’esperto Tardugno da Gavirate). Credo che anche per il paese sia importante avere un centro di aggregazione che funzioni e che faccia da punto di riferimento serio: Casciago ne ha bisogno. In quest’ottica ringrazio i collaboratori dei vari allenatori, che danno un prezioso contributo alla società. Presto vorrei incontrare il Comune per discutere del rinnovo della convenzione per la gestione del campo. La pecca che abbiamo è la struttura, che cerchiamo di migliorare piano piano grazie ai nostri sponsor e finanziatori (Trattoria Pizzeria Cavour, Macelleria Tonino, Autotecnica Varese, Mercatino di Fausto, Ferramenta Macecchini, Bar Tabacchi Pellegrini Roberto di Biumo, Happy Dog, Cioccolateria Pasticceria Colombo, Union Caffè): ne cerchiamo altri che possano darci una mano, soprattutto di Casciago».

La rosa della Asd Cas.Mo. 2017/2018: Francesco Bianchi (95), Alessio Canzonieri (82), Andrea Caturano (95), Alex Ivone Cauzzo (85), Roberto Cursale (90), Gabriele Coser (91), Matteo Cristofoletti (94), Dino Dell’Agli (85), Fabio De Giacco (83), Daniele Di Ronco (95), Luca Dosi (94), Fabio Fiocco (91), Stefano Fortunato (93), Gabriele Gatti (95), Piergiorgio Magnoli (96), Edoardo Mometto (95), Simone Nidoli (96), Abass Osumani (90), Giuseppe Scalese (92), Matteo Soriano (93), Roberto Valletti (75), Simone Vitullo (93), Michele Antoniacomi (98), Gianmarco Avigni (98), Giacomo Bosoni (98), Giovanni Malnati (98), Francesco Perri (99), Daniele Spezzi (98).

Allenatore Carmine De Cicco

Direttore sportivo Marcello Maiorca

Segretario Emanuele Varsallona

Vice presidente Luca Santarsia

Presidente Veronica Orlandi