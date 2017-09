Casorate si prepara alla “invasione” delle Junior Band

bande musicali varesine

Domenica 10 settembre Casorate Sempione sarà invasa da oltre 200 giovani musicisti che parteciperanno al 2° Festival Provinciale Junior Band promosso e organizzato dal corpo musicale “La Casoratese”.

Se la prima edizione era stata una scommessa, questa del 2017 è la conferma della buona idea di Diego Pavanello, direttore della Casorate Junior Band, che con l’aiuto e l’organizzazione della “Casoratese” si presenta come evento unico nella nostra provincia.

La novità di quest’anno è la partecipazione straordinaria della Banda Giovanile del XIX Stage Regionale Ambima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane), composta da più di 100 elementi, ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni, che ha scelto Casorate Sempione per il loro tradizionale concerto di fine stage.

I gruppi musicali che partecipano al festival sono Minibanda di Brennio Useria, Junior Band di Arsago Seprio e Cassano Magnago, Junior Band di Morazzone, Casorate Junior Band

Il festival avrà inizio nel pomeriggio alle ore 14:30.

Ogni formazione avrà trenta minuti per la propria esibizione.

Concluderà la manifestazione il concerto della Banda Giovanile del XIX Stage Regionale Ambima.

Tutte le esibizioni si terranno nella Palestra Comunale di Via De Amicis a Casorate Sempione.

Per tutta la durata del festival sarà presente come sempre un’area ristoro dove si potranno gustare panini alla salamella, patatine fritte, crepes e torte per tutti i gusti.

I parcheggi nelle vicinanze sono ubicati in: Piazza S. Rocco , P.za Trattati di Roma , Via De Amicis , Via G. Verdi

L’INGRESSO E’ GRATUITO