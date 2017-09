Cassiere non faceva pagare povero, graziato dal tribunale

repertorio tribunale varese

Aiutava un indigente, ma con i soldi della sua azienda. Tuttavia è stato assolto, in tribunale, a Varese, il giovane di 21 anni che nel 2016 era stato denunciato dal supermercato in cui lavorava, nella zona delle stazioni di Varese, perché aveva fatto passare alla cassa, in un caso, alcuni prodotti di un cliente senza conteggiarli.

Si tratta in sostanza di pannolini, creme e borotalco. Il pm Davide Toscani ha chiesto l’assoluzione perché si trattava di una cifra di piccola entità, circa 30 euro. Il codice prevede una specifica assoluzione per la tenuità del fatto, che in questo frangente è stata applicata.

Così è stato anche per il papà marocchino a cui era stato scontato il materiale per l’infanzia. I due non sono mai stati interrogati in aula, ma l’avvocato del cassiere, Andrea Fontana, ha comunque sostenuto che il suo cliente aveva visto più volte quell’uomo, vestito in maniera dimessa e con un’aria sofferente.

Il supermercato, nella querela, aveva citato due episodi in cui il 21enne aveva fatto passare gratuitamente anche del cibo. In pratica aveva conteggiato la spesa ma non aveva segnato i prodotti per bambini, facendoli passare senza avvicinarli al lettore. Secondo il ragazzo, egli non conosceva il cliente: aveva solo dedotto dal suo aspetto che avesse bisogno di aiuto. Il cassiere è stato licenziato, ma il supermercato non si è costituto in giudizio. Si trattava di un lavoratore interinale che da circa 6 mesi svolgeva quel mestiere. Oggi è ancora disoccupato.