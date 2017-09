Caterina Lanfranchi espone le sue “Istantenee”

pittori, quadri, dipinti, sculture

Grazie al concorso “Le Quattro Stagioni in Castiglione Olona” organizzato dall’Assessorato alla Cultura, sabato 2 settembre 2017 alle ore 17:00 nelle Sale Espositive di Palazzo Branda Castiglioni (Via G. Mazzini 23), la giovanissima fotografa Caterina Lanfranchi presenta “ISTANTANEE”

“Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva” – Robin Williams in “L’Attimo Fuggente”

Proprio così, una foto si distingue da qualsiasi altra quando attraverso l’obbiettivo della macchina fotografica si riesce a cogliere l’attimo perfetto da un nuovo punto di vista, un punto di vista personale, quasi intimo, grazie a cui vediamo ogni elemento raggiungere la massima sintonia con ciò che lo circonda e chi lo guarda.

Patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona, la mostra fotografica “ISTANTANEE” sarà visitabile con ingresso libero fino al 10 settembre 2017 dal martedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 e la domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 19:30

per informazioni: Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglione Olona – tel. 0331.858301 / e-mail: cultura@comune.castiglione-olona.va.it