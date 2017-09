Cattaneo in vista al Banks Group: “Qualità e tecnologia sono la forza delle nostre imprese”

Foto varie

“Nell’ambito di questo percorso sul territorio orientato a conoscere eccellenze e realtà di imprese che sanno stare sul mercato, oggi ho visitato una azienda che è la dimostrazione concreta di come si possano fare iniziative di qualità e di successo, ritagliando il proprio spazio attraverso la capacità di fare prodotti che altri non sanno fare, anche in un settore come l’elettronica da molti considerato particolarmente difficile. La strada giusta è competere sul mercato attraverso la qualità dei prodotti: chi ha scelto di investire sulla tecnologia e nel capitale umano attraverso un team di esperti, giovani e motivati, vince anche sul mercato internazionale. Competenza, qualità e tecnologia sono la forza delle nostre imprese”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, visitando questa mattina a Casale Litta la Banks Group, marchio che sviluppa prodotti e soluzioni nell’ambito dell’elettronica utilizzando tecnologie avanzate.

Con i suoi 50 dipendenti, Banks Group di Vittorio Ballerio è una azienda al passo con i tempi, orientata alla formazione dei giovani e alla “filiera d’impresa”. Il gruppo, alla soglia del trentesimo anno di attività, si struttura in una rete di sistema che ingloba al suo interno le principali attività, le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito.

“In un territorio dove non è facile rimanere e affermarsi perché la concorrenza è importante si può continuare a innovare grazie al contributo di persone competenti. Questo consente ad imprese non di grandi dimensioni come la mia di restare sul territorio. Abbiamo illustrato al Presidente Cattaneo, che ringrazio per la visita, esigenze e difficoltà: l’auspicio è che Regione Lombardia continui a dare attenzione e ascolto perché fare impresa è essenziale per dare un futuro e una prospettiva ai lavoratori e allo sviluppo di questo settore” ha sottolineato il titolare di Banks Group, Vittorio Ballerio.