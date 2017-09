C’è un amico di Varese sulla strada dell’Italia

Foto varie di pallacanestro

Sabato speciale per il basket italiano: dalle 17,45 del 9 settembre la nazionale di Ettore Messina giocherà l’ottavo di finale dei Campionati Europei, obiettivo minimo degli azzurri, e avrà la possibilità di affrontare un’avversaria generalmente di secondo piano che però negli ultimi anni è cresciuta molto ed è diventata temibile, la Finlandia.

La squadra nordica può infatti contare sul giovanissimo fenomeno Markkanen (20 anni, 2,13: andrà ai Bulls) e su un gruppo di uomini già “rodati” e di grande affidamento a partire dall’ex virtussino Koponen passando per i vari Huff, Salin o per Tukka Kotti, visto a lungo in Italia anche a Castelletto Ticino.

Ma alle spalle dei titolari c’è ancora un “grande vecchio” del basket finlandese, un giocatore che Varese ha apprezzato e che di Varese è rimasto un buon amico: Teemu Rannikko.

Classe 1980, il playmaker nato a Turku festeggerà i 37 anni proprio nel giorno del match con gli azzurri e potrà dimostrare ancora una volta che la convocazione ottenuta da coach Dettman non è dovuta al caso o alla grande considerazione che Teemu ha in patria.

Nell’ultima stagione, indossando la maglia del Kataja, ha vinto il campionato finlandese (il terzo per lui in carriera cui va aggiungo quello conquistato in Slovenia con l’Olimpia Lubiana) ed è stato tra i migliori assistman della Champions League – la coppa ha cui ha partecipato anche la Openjobmetis – chiudendo secondo (con 7,2) in questa particolare statistica dietro a Jordan Theodore del Banvit.

Il giocatore che ha vestito per due anni la maglia della Cimberio Varese (tra il 2010 e il 2012) ricoprendo anche il ruolo di capitano, in questa edizione dell’Eurobasket comincia ovviamente le partite dalla panchina. Ma quando Dettman lo manda in campo, il caro vecchio Teemu sa ancora farsi notare: 5 punti e 2 assist di media in quasi 13′ di impiego, 14 punti infilati nel canestro della Grecia e 14/14 ai tiri liberi. Consiglio agli azzurri: non mandatelo in lunetta!