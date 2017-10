Cerca di togliergli il coltello e si ferisce alla mano

Carabinieri Arona Lago Maggiore

Cerca di disarmarlo e si feriscono con il coltello a una mano. È finita per fortuna così una lite tra due giovani, di 22 e 26 anni, in un negozio in viale Ticino a Gavirate. I due sono stati trasportati in codice giallo e verde all’ospedale di Circolo e al Del Ponte di Varese. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 di sabato 30 settembre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e due ambulanze.