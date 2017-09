Cervi a spasso per Uboldo: allarme davanti alla scuola

Sono scappati dal parco Pineta e si sono ritrovati a girare per il centro di Uboldo dove, dopo un passaggio davanti alla scuola di via XX settembre, hanno abbattuto due cancelli prima di rifugiarsi nell’area boschiva alla periferia di Cerro. Protagonisti del movimentato giovedì mattina di Uboldo, che ha visto accorrere sul posto polizia provinciale, carabinieri, polizia locale e protezione civile i due esemplari maschi di cervo scappati probabilmente alle prime ore del mattino dall’area verde del Tradatese.

I primi avvistamenti ad Uboldo sono stati realizzati da genitori e piccoli alunni della scuola elementare quindi dai residenti della zona di via Risorgimento.

I carabinieri con la polizia provinciale, seguendo le segnalazioni dei residenti hanno cercato di circoscrivere la zona in cui si trovavano i due animali che però verso le 11 si sono divisi scappando, il più grande nella zona boschiva verso Cerro Maggiore e il più piccolo in direzione della Cascina Malpaga. In mattinata un terzo cervo era stato protagonista di un incidente con un’utilitaria guidata da una legnanese uscita fortunatamente illesa.