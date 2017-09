Cestini, balli e letture: arriva il picnic ottocentesco a Villa Delfina

crenna generiche generica

Un pic-nic in stile ottocentesco nel parco di Villa Delfina, nel quartiere di Crenna, sulla collina sopra Gallarate: l’idea nasce dall’incontro fra l’Associazione Vivere Crenna e l’Associazione Storico Culturale Amaltea.

In collaborazione con il Gruppo Lettura Villa Delfina e l’Associazione Amici della Biblioteca di Gallarate e con il patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alla Cultura – e del Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi, gli organizzatori «ci riporteranno indietro nel tempo ad una giornata festiva di metà Ottocento e ci faranno scoprire come si potevano trascorrere all’epoca momenti felici e spensierati».

Il pic-nic si terrà domenica 10 settembre dalle ore 12:00 alle ore 17:00 a Villa Delfina, in via Donatello a Crenna di Gallarate. Il programma sarà il seguente:

ore 12.00 | Partendo da piazza Repubblica, i partecipanti al pic-nic in costumi ottocenteschi passeggiano lungo via Donatello e raggiungono Villa Delfina.

ore 12:30 | Inizio del pic-nic. Chi è dotato di un proprio cestino può stendere una coperta sul prato e cominciare il proprio pranzo. Chi non ha un proprio cestino può servirsi al banco allestito all’interno di Villa Delfina.

ore 13:30 | Esibizione di scherma storica, a cura dell’Associazione Storico Culturale Amaltea.

ore 14:00 | Letture ottocentesche nel parco, a cura del Gruppo Lettura Villa Delfina.

ore 14:30 | Danze: Valzer. A cura dell’Associazione Storico Culturale Amaltea. Le persone in costume danzano coinvolgendo il pubblico e mostrando i passi.

ore 15:00 | Distribuzione gelato.

ore 15:30 | Letture ottocentesche nel parco, a cura degli Amici Biblioteca di Gallarate.

ore 16:00 | Danze: Polka. A cura dell’Associazione Storico Culturale Amaltea. Le persone in costume danzano coinvolgendo il pubblico e mostrando i passi.

ore 16:30 | Tè, biscotti e merenda sul prato.

ore 17:00 | Chiusura manifestazione.

L’Associazione Vivere Crenna opera prevalentemente nel quartiere di Crenna, rione del Comune di Gallarate, attraverso manifestazioni ed eventi volti a rivitalizzare il “borgo”. Il suo programma ha come obiettivi la promozione della cultura e l’aggregazione degli abitanti. Si occupa inoltre di sostenere attivamente manifestazioni per la difesa dell’ambiente, del paesaggio.

L’Associazione Storico Culturale Amaltea nasce dalla passione per la ricostruzione e la rievocazione storica. Si occupa del periodo della guerra dei trent’anni (1618-1648), del Risorgimento italiano e della guerra civile americana, ricostruendo sia figure militari che civili e partecipando a rievocazioni storiche sia italiane che estere. Il lavoro di ricostruzione viene svolto con particolare attenzione alla ricerca filologica, attraverso lo studio di fonti iconografiche, di documenti scritti e reperti archeologici, con l’intento di far conoscere questo hobby ma anche con la finalità didattica di far conoscere di più la Storia.

Domenica 10 settembre 2016 ore 12:00-17:00

Parco di Villa Delfina

Via Donatello 9/a

Crenna di Gallarate (VA)

In caso di pioggia la manifestazione si terrà domenica 17 settembre