Il teaser di DigitaLife è stato proiettato la settimana scorsa in anteprima al Festival del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del progetto.

La Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior, lo spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo al Lido di Venezia, si è riempita per l’occasione. C’era tanta curiosità intorno all’evento, tanta voglia di saperne di più sul docufilm prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo.

Immagini evocative, ritmo cadenzato e la voce fuori campo di Giancarlo Ratti che accompagna lo spettatore per tutta la durata della clip: il risultato finale è notevole, come hanno dimostrato i tanti applausi ricevuti alla fine del video.

«Internet è entrato nella nostra vita e noi siamo cambiati. Che cosa siamo diventati?»

Questa è la domanda che sta alla base del film. Perché internet è stato raccontato in molti modi in questi ultimi vent’anni, quello che non è stato raccontato è il cambiamento che ha toccato e tocca ognuno di noi.

DigitaLife sarà un film unico nel suo genere e tu potresti farne parte.

DIGITALIFE E’ UN PROGETTO ANCHE TUO

È una grande ambizione raccontare il cambiamento con un film. Lo è ancor di più pensare di farlo in modo collettivo, corale, partecipato. DigitaLife sarà infatti un collage di storie che ci racconterete e che ci potrete fare avere con brevi video. Il nostro lavoro è organizzare tutto questo, raccontarlo e poi costruire l’opera grazie alla regia di Francesco Raganato.

Il digitale ha cambiato le nostre vite in profondità. Coglietene attimi, momenti, esperienze. Pensate a ciò che vi piace, vi preoccupa, vi entusiasma, vi spaventa. Anche le piccole cose quotidiane e non per forza i grandi progetti. Ognuno di noi vive, vede, ascolta storie che hanno a che fare con il digitale.

Raccontatelo. È un’azione importante per tutti noi e ci aiuterà a conoscere di più e a riflettere su cosa è successo, succede e succederà.