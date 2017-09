“Chi ci aiuta a ripulire la ciclabile?”

«La selva sta conquistando la ciclabile, chissà se mandano qualcuno prima o poi per sistemare…in alcuni punti è ridotta proprio ad una corsia. Inoltre, ci sono un sacco di alberi caduti con la tromba d’aria, spero che qualcuno usi tutto quel legname,ci si potrebbe rifare le panchine che infatti molte sono a pezzi…

Son certo che se il Comune chiedesse la disponibilità di volontari ce ne sarebbero anche…quindi insomma direi che non è che ci vogliano poi tutti questi quattrini…

Potremmo fare un gruppo di volontari e proporci al Comune o autorità che compete alla ciclabile. Non me ne intendo ma potremmo provarci, una decina di decespugliatori e accette, se loro mettono la miscela direi che si può fare, chi ha contatti? il tutto deve però essere coordinato da un botanico o simile per evitare che si tagli una specie protetta per sbaglio. Premio ai volontari ingresso per due persone ai musei della Provincia per 2 mesi».

La proposta arriva da Marco Macchi sulla nostra pagina Facebook “Oggi nel Varesotto”.

La ciclabile, dopo la tromba d’aria del 18 agosto scorso, era stata liberata dai 60 alberi caduti. Ma, per renderla del tutto agibile, occorrerebbe intervenire sulla vegetazione che, piano piano, sta prendendo possesso delle corsie. Villa Recalcati assicura che i fondi per un intervento di manutenzione del verde sono stati individuati, lasciando aperta, però, la data dell’intervento.

Nelle more dell’attività istituzionale e prima che arrivi l’inverno, chi raccoglie l’invito di Marco?

