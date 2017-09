Chilometri di marciapiedi da rifare, stanziati oltre 400.000 euro

parcheggio

Buche, asfalto rovinato e barriere architettoniche. Sono tanti i marciapiedi di Busto Arsizio che non sono più in ottima forma e nei confronti dei quali l’amministrazione ha deciso di intervenire.

Palazzo Gilardoni ha stanziato circa 430.ooo euro per intervenire complessivamente in sette vie della città dal momento che “il cattivo stato di manutenzione dei marciapiedi cittadini crea problemi di sicurezza al transito dei pedoni che in alcuni casi sfocia addirittura in incidenti con conseguente richiesta di danni all’Amministrazione Comunale“.

E questo che si legge in una nota di Agesp Servizi -che dovrà organizzare gli appalti- nella quale si sottolinea anche che “tale situazione richiede interventi manutentivi anche di una certa consistenza che non possono essere risolti con semplici rappezzi in asfalto“. A tutto questo si aggiunge la necessità di adeguare i percorsi pedonali alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche mediante la creazione di abbassamenti, rampe e scivoli per garantire la percorribilità alle persone diversamente abili.

Ecco nel dettaglio le zone interessate dagli interventi.

Via Ugo Foscolo, Guerrazzi, Rossini, A. da Brescia

Il primo lotto prevede una spesa complessiva di poco più di 220mila euro e interventi che dureranno 102 giorni. Nello specifico verrà rifatto il primo tratto di via Ugo Foscolo, quello che va dall’area delle Nord fino al semaforo: in questo caso si interverrà sui marciapiedi sia lungo la strada che quelli interni, adibiti a parcheggio. In quella stessa area verranno rifatti i marciapiedi di entrambi i lati di via Guerrazzi, la strada che da via Ugo Foscolo arriva fino a Piazzale Plebiscito. Anche in via Rossini si interverrà su entrambi i lati, ma solo nel tratto compreso tra Corso Italia e Viale Trentino. In via A. da Brescia, invece, sarà rifatto solo il lato ovest. Ecco la mappa degli interventi (clicca qui per vederla meglio)

Via Milazzo

All’interno del secondo lotto di lavori -che prevede 89 giorni di interventi per una spesa complessiva di 205.000 euro- particolarmente interessata sarà via Milazzo. In sostanza quasi tutti i marciapiedi della strada saranno interessati dal rifacimento come mostrato nella mappa (clicca qui per vederla meglio)

Viale Pirandello e via Assisi

A partire dall’incrocio con via Milazzo i lavori interesseranno anche viale Pirandello per quasi tutta la sua lunghezza. I marciapiedi saranno infatti rifatti su (quasi) tutta la lunghezza della strada, fino alla rotonda con via Magenta. Dall’altra parte della città si interverrà su entrambi i marciapiedi di via Assisi, una traversa che collega via Palestro con il Viale delle Rimembranze. (clicca qui per ingrandire)