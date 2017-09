Chiude LatinFiexpo: un’edizione da oltre 240.000 persone

2 luglio 2015

Oltre 240.000 presenze in 70 giorni di “Sueño Latino”. Sono questi i numeri dell’edizione 2017 di Latinfiexpo, la manifestazione rganizzata dalla FAM Eventi in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio.

Per tutta l'estate, l'area di Malpensa Fiere è stata animata dalla danza, dalla musica, dall'artigianato, dalla gastronomia e dagli eventi culturali realizzati con la collaborazione dei Consolati Latinoamericani.

Gli organizzatori della manifestazione Alessandra Azzolari e Felice Di Meo dichiarano: «Anche per questa edizione, il trend positivo della manifestazione è stato confermato dall’affluenza ancora in crescita. Con un alto profilo di espositori e di eventi LatinFiexpo ha dato corpo ad un contenitore sempre più vivace ed innovativo. E i numeri in aumento sono un segnale evidente del successo raccolto durante questi mesi».

L’importante novità della terza edizione è stata la scuola di ballo gratuita, un successo di pubblico che ha aderito con grande entusiasmo all’iniziativa.

Gli organizzatori esprimono la loro soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto, si impegnano a riproporre l’evento nel prossimo calendario estivo ma annunciano anche con sorprese in arrivo per i mesi invernali, insomma, il Sueño continua.

Un ringraziamento particolare gli organizzatori hanno voluto farlo al quartiere Sant’Anna di Busto Arsizio che, nonostante qualche disagio procurato dall’importante affluenza di pubblico, ha accettato pazientemente l’evento e a tutto lo staff per la collaborazione e il supporto offerto