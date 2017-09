Ciclista di 71 anni investito vicino alla chiesa

Foto varie

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 10 a Porto Ceresio, dove un ciclista è stato investito all’incrocio tra via Matteotti (la SS334) e via Mazzini, nei pressi della chiesa.

Ancora non sono note le dinamiche dell’incidente, ma l’uomo è stato probabilmente “toccato” da un autobus in un punto in cui la strada è stretta. Il ferito è un uomo di 71 anni che stava pedalando in sella alla sua bicicletta e che è finito a terra.

L’uomo, soccorso da un’ambulanza intervenuta con il supporto dell’automedica, è stato ricoverato ll’Ospedale di Varese in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Arcisate.

L’incidente è avvenuto in un punto critico della viabilità cittadina, con gli inevitabili riflessi sul traffico del mattino.