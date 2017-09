Ciclista ferito sul Monte San Giacomo, interviene l’elisoccorso

Elisoccorso in azione, foto Marco Bianchi

118 e soccorso alpino stanno intervenendo per soccorrere un ciclista 48enne rimasto ferito nei fitti boschi del monte San Giacomo, l’altura di 427 metri che si eleva tra Vergiate e il bacino del Lago di Comabbio.

Il 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica, con il supporto di una unità del Soccorso Alpino e una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale di Vergiate.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando un altro ciclista avrebbe sentito i lamenti del ferito nel bosco: l’incidente era probabilmente già avvenuto da alcune ore. I soccorritori hanno raggiunto il ciclista caduto (mentre, in sella alla sua mountain bike, stava percorrendo la discesa) e stanno disponendo il recupero mediante elicottero, in quantoil terreno è particolarmente impervio. I vigili del fuoco stanno tagliando alcuni rami e alberi per consentire al velivolo di “verricellare” il ferito in sicurezza ed evacuarlo verso l’ospedale.

Secondo le prime indicazioni sarebbe in condizioni serie.

(articolo aggiornato alle ore 16.20 di martedì 5 settembre)