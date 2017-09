Ciclista investito a Oltrona al Lago: è morto

incidente gavirate oltrona al lago

Ciclista investito a Gavirate, in località Oltrona al Lago.

L’uomo, di circa 65 anni, è stato travolto da un’auto all’altezza del supermercato alle 12.49 sulla strada provinciale 1.

Immediati i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’automedica e i vigili del fuoco al lavoro per liberare il ciclista dalle lamiere. Per lui non c’è stato nulla da fare. A rilevare l’incidente gli uomini della polizia locale di Gavirate.