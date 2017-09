Co-living: il nuovo stile di vita della “sharing economy”

.

Sembra proprio che il co-working sia una moda già finita. Se ancora nel 2016 le aziende, anche quelle più grandi, sembravano volerne sfruttare l’onda, ora i co-working stanno rapidamente per essere sostituiti dai co-living. A favorire il mutamento di prospettiva è soprattutto la constatazione che i nuovi spazi vanno non soltanto a soddisfare le esigenze legate al lavoro, ovvero la possibilità di utilizzare una scrivania, una sala per le riunioni e la connettività, ma anche quella di poter lavorare in maniera piacevole, dando a chi opta per il co-living l’opportunità di avere uno spazio in cui trascorrere ore piacevoli anche esulando dal tradizionale orario d’ufficio.

A spingere sulle vele di quello che è considerato un modo più social di lavorare sono alcune tematiche sempre più pressanti. Se da un lato va considerato la progressione delle spese d’affitto, grande importanza nel mutamento in atto è dovuto anche alla necessità sempre più forte di lavorare con modalità più rilassate e la crescita della propensione ad utilizzare più che a detenere la proprietà.

Il co-working dalla nascita ad oggi

Non molti sanno come la prima esperienza di co-working sia nata a Berlino, nel 1995, all’interno del cosiddetto C-Base. Altra data di rilievo in questa storia è quella del 1999, quando 42West42 iniziò ad offrire spazi del genere a New York, incuriosendo non poco chi si guardava intorno per cercare il modo di reperire spazi lavorativi a prezzi più abbordabili.

Per il varo dell’Hat Factory, quello che è in pratica il primo vero co-working a definirsi in questo modo, occorrerà attendere il 2005. Dopo San Francisco, sede dell’esperimento, il co-working ha così iniziato la sua diffusione a livello globale, con una trentina di realtà simili già aperte nel corso dell’anno successivo. Una diffusione poi diventata sempre più rapida, come dimostrano gli oltre 2000 spazi aperti nel 2012.

A fare la parte del leone società come Co-Working London che, approfittando della vera e propria esplosione dei prezzi di affitto di abitazioni e uffici, riesce a installare e vendere 135 spazi di questo genere nel cuore di Londra.

Anche l’Italia si dimostra molto reattiva nel recepire le nuove esigenze, dando vita a 75 spazi lavorativi condivisi, che sono in pratica la risposta a motivazioni ormai comuni a larga parte del mondo: tra le principali il desiderio di affittare un ufficio a costi accessibili che diventa realtà grazie alla condivisione dei servizi. Il costo di un ufficio “tradizionale” risulterebbe il più delle volte eccessivo per un singolo professionista e non sono rari i casi in cui le spese eccessive costringono i lavoratori autonomi a chiedere aiuto a banche e finanziarie.

Gli spazi in questione sono riusciti ad affermarsi grazie alla presenza di tavoli da biliardo, arredi fuori dall’ordinario e altri plus che ormai sono dati per scontati dai lavoratori delle società tecnologiche. In tal modo le aziende di co-working riescono a promuovere un’immagine di comunità inclusiva ed estremamente accogliente.

Un fenomeno tale da destare curiosità e da spingere gli studiosi e le imprese ad analizzarlo, come ha fatto Regus, società immobiliare che lavora nel settore con oltre 2800 proprietà. Lo studio in proposito, condotto su una base formata da circa 44mila professionisti che operano in imprese startup, fa capire agevolmente come l’esigenza principale che ha sospinto il fenomeno sia stata quella di interagire con forza lavoro dotata di analoga mentalità, ma operante in altre imprese (82%), oltre alla constatazione che in tal modo è possibile non solo fare network, ma anche apprendere cose nuove, tali da poter risultare utili nella propria attività (80%).

Esigenze che hanno condotto alla formazione di vere e proprie catene di co-working, capaci di proporre soluzioni di vario tipo, a partire da WeWork, che può vantare oltre 50mila affiliati con sedi in otto Paesi. Oppure The Office Group, che fornisce spazi flessibili nel Regno Unito, arrivando anche nella City, ove in molti si sono convertiti all’energia che contraddistingue gli spazi condivisi da chi è solito lavorare all’interno di realtà dinamiche come le startup o le aziende a spiccata propensione tecnologica.

L’avvento del co-living

In una fase in cui il co-working sembrava profilarsi come il modello di riferimento, è però arrivato il co-living, con un trend iniziato nell’autunno del 2015, negli Stati Uniti. A fare da traino sono state in questo caso realtà come Common e Pure House, startup che hanno deciso all’improvviso di sposare le ragioni di un mercato sino ad allora frequentato da giovani che cercavano spazi condivisi e magari non troppo costosi, senza però riuscire a trovare anche la necessaria qualità.

In questo caso, l’atmosfera creatasi è subito apparsa impregnata da altri umori, legati non solo ad esigenze di lavoro, ma anche derivanti dalla voglia di vivere esperienze in comune con altre persone dotate di creatività e propensione all’innovazione. Il tutto senza le frontiere temporali e spaziali che erano invece caratteristiche del co-working.

Quindi residenze al posto di uffici, in cui l’utente versa un canone mensile per accedere ad una soluzione abitativa in cui sono inclusi tutti i servizi possibili, oltre a quelli aggiuntivi, come possono essere la connettività e la lavanderia. In tal modo, chi sfrutta questa modalità può evitare di dover sacrificare il suo privato a favore di una carriera che esige un impegno pressoché totale e il senso di spaesamento derivante dall’abbattimento delle frontiere tra universo fisico e digitale.

In questo avvicendamento, c’è anche chi è riuscito a non perdere il treno e a sfruttare le competenze già acquisite con il co-working, come WeWork, che ha varato WeLive, un blocco di 200 unità ammobiliate posizionato nel cuore della Grande Mela, che permette il godimento di una lunga serie di agi, compreso un social network formato proprio dai residenti, che funziona alla stregua di Facebook, permettendo alla comunità di rafforzare l’unità di intenti con una serie di attività ed eventi condivisi.

Se gli Stati Uniti hanno avviato il trend, il resto del mondo si è presto adeguato, a partire naturalmente da Londra, sempre pronta a recepire le nuove istanze provenienti dall’esterno. Nella capitale britannica, infatti, The Collective ha costruito un grattacielo formato da 30 piani, suddiviso in 223 appartamenti, il quale dovrebbe essere organizzato alla stregua di un club privato, con biblioteca, teatro, spa, giardino, ristorante e palestra, tutto rigorosamente in co-living.

La risposta al mutamento dell’universo lavorativo

A sospingere soluzioni di questo tipo, è soprattutto la vera e propria rivoluzione in atto nel mondo del lavoro. Una mutazione sempre più profonda che ha in pratica segnato la fine del posto fisso e aperto la strada ad una precarizzazione che può essere combattuta o rivolta a proprio vantaggio.

Come sta facendo il vero e proprio esercito di freelance che vede nella flessibilità una risorsa e propende a rapporti di collaborazione che hanno come fine ultimo la costante innovazione. Secondo un recente rapporto, entro il 2020 circa la metà della forza lavoro sarà ormai entrata in quest’ottica che presume anche una nuova organizzazione della propria vita di ogni giorno. Il co-living sembra per ora la risposta più efficace a questa evoluzione.