Colonia di pipistrelli “richiusa” a scuola

pipistrello saronno

Una colonia di una trentina di pipistrelli è stata salvata negli ultimi giorni dall’ispettore ambientale del Comune di Saronno all’interno della scuola media Leonardo da Vinci.

“E’ una bella storia a lieto fine – commenta all’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – per la quale dobbiamo ovviamente ringraziare l’esperienza e l’intraprendenza della nostra ispettrice ambientale che ha salvato questi esemplari rimasti bloccati e soprattutto così preziosi per una lotta ecologia e assolutamente naturale alle zanzare”.

Ma cosa è successo esattamente? La colonia si è infilata nella scuola attraverso una finestra dimenticata aperta ma senza riuscire più ad uscire. Sono stati necessari diversi sopralluoghi dell’ispettrice, dopo la segnalazione del personale della scuola, per recuperarli tutti. Complessivamente erano una trentina: 12 erano in buone condizioni e sono stati rimessi subito in libertà mentre gli altri 18 sono stati portati al Centro Recupero Fauna Selvatica di Vanzago gestito dal Wwf. Erano infatti molto deperiti a causa della clausura forzata. Tre non sono sopravvissuti ma agli altri quindici si sono ripresi velocemente.

Nel 2007 il Comune aveva avviato un progetto sperimentale posizionando delle casette per pipistrelli nella speranza di avere un aiuto nella lotta alle zanzare.