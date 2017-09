Colonnine dei Park & Bus in tilt, proteste e disagi

colonnine park and bus piano sosta varese

Il problema è destinato a durare poche ore, ma il danno ormai è fatto comunque.

Per oggi, 19 settembre 2017, chi si era già abituato al servizio, uno dei più graditi nel tormentato piano della sosta di Varese, ha dovuto – come ci ha scritto un lettore – “sospendere l’esperienza”: le colonnine emettitrici dei biglietti nei punti di sosta sono andate in tilt, giusto a inizio giornata.

Un problema, secondo quanto ci hanno comunicato, di software per le “macchinette” deputate e dovrebbe essere risolto in poco tempo, ma che ha cambiato la giornata a chi pensava di avere trovato la soluzione per entrare in Varese senza dover spendere troppo: e le segnalazioni, via telefono e social, sono fioccate alla redazione. Questa la nota pubblicata sul sito del Comune di Varese, sezione “Varese si muove”:

“Questa mattina a causa di un malfunzionamento al software di gestione dei parametri che gestiscono i 4 parcheggi del Park & Bus potrebbero verificarsi disagi nel compiere le operazioni di registrazione da parte degli utenti del Park & Bus. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema. Ci scusiamo per il disagio”.

TUTTI GLI ARTICOLI SUL PIANO DELLA SOSTA

DICCI LA TUA SUL PIANO SOSTA