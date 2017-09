.

Stai ristrutturando la tua nuova o vecchia abitazione? Ecco qualche consiglio per farlo rispettando i più moderni e aggiornati trend in fatto di arredamento.

Le case di oggi sono sempre più ricche di tecnologia e di componenti elettroniche. Di pari passo con questa condizione è cresciuta anche l’esigenza di nascondere alla vista questi elementi, per rendere gli spazi interni più ampi, rilassanti, piacevoli alla vista e per dare l’illusione di vivere in un ambiente naturalmente funzionale. Così accade anche per componenti indispensabili come la caldaia o il condizionatore la cui posizione e dimensione molto spesso sono, però, vincolate alla disposizione degli impianti e all’ampiezza dell’abitazione che servono. Per questo è necessario trovare soluzioni creative per nascondere in modo armonioso le macchine. Nell’articolo di oggi parleremo, in particolare, di come nascondere una caldaia in casa, suggerendoti 3 possibili alternative per posizionare sia i modelli classici, sia le nuove caldaie a metano.

LA NICCHIA NEL MURO

Chi ha la possibilità di farlo solitamente preferisce installare la propria caldaia esternamente all’abitazione, nel giardino o nel terrazzo. In questo modo è possibile guadagnare spazio in casa ed eliminare ogni eventuale rumore dato dal funzionamento della caldaia stessa.

Quando questa possibilità non esiste, è necessario ricercare soluzioni negli spazi interni. Se stai ristrutturando potrebbe risultarti pratico realizzare una nicchia nel muro, corrispondente alla posizione nella quale intendi installare la caldaia. In questo modo non avrai alcun oggetto sporgente, potrai eliminare il rischio che i più piccoli entrino in contatto con le componenti pericolose della caldaia e silenziare i rumori prodotti dal suo funzionamento attraverso un pannello a filo muro.

Oltre ad avere una sua specifica funzionalità, questo pannello può diventare un importante elemento decorativo quando ricalca lo stile e i materiali utilizzati per i pannelli della cucina o del salotto, oppure se ricoperto con uno specchio, ottimo anche per aggiungere profondità alla stanza.

Un altro modo creativo per incassare la caldaia nel muro è quello di utilizzare, quando presente e se compatibile con la disposizione degli impianti, un’esistente canna fumaria; una nicchia già pronta e perfetta anche per aspirare tutte le possibili emissioni. Anche in questo caso la nicchia può essere chiusa con un pannello di legno, specchio o cartongesso.

LA VERSATILIA’ DEL CARTONGESSO

Come ben noto a tutti gli appassionati di arredamento, la versatilità del cartongesso non si ferma certo alla realizzazione di pannelli o di semplici controsoffitti. Con il cartongesso è possibile dare forma alla propria creatività e, in questo caso, utilizzarlo per incorniciare in modo impeccabile un elemento ingombrante come la caldaia.Con il cartongesso è possibile unire l’utile al dilettevole e costruire un piccolo ripostiglio dove nascondere non solo la caldaia, ma anche tutti quei piccoli, ma antiestetici, elementi di uso quotidiano (come l’aspirapolvere, una scala, etc). Il cartongesso è perfetto per simulare un caminetto, ergere una parete divisoria dietro la quale nascondere la caldaia o elementi sporgenti nella parete che, per contrasto, permettono di creare delle nicchie dove posizionare delle mensole in vetro o legno.

Oltre a offrire tutta questa versatilità, l’installazione del cartongesso è piuttosto economica. Inoltre, non sono quasi mai necessarie opere murarie accessorie e invasive: il cartongesso si installa sopra il pavimento già esistente e si fissa in modo semplice alle pareti. In commercio esistono diverse tipologie di cartongesso, ognuna di queste adatta ad ambienti specifici. Rivolgendoti a un negozio specializzato scoprirai, infatti, che esiste anche uno speciale cartongesso rivestito, specifico per essere installato nelle zone a elevata umidità e per impedire la formazione delle classiche e antiestetiche macchie di risalita. Ma se l’effetto finale regalato dal cartongesso proprio non ti piace, potrai ottenere gli stessi risultati commissionando arredi su misura alla tua falegnameria di fiducia. Una soluzione che, di contro, solitamente risulta molto più dispendiosa e ingombrante.

ESTETICAMENTE BELLA

L’ultima soluzione che ti proponiamo è quella che ribalta completamente quanto detto finora e che va a mettere in primo piano proprio l’elemento che vorremmo nascondere. In questo caso il requisito fondamentale è che la selezione della caldaia da installare sia fatta tenendo in considerazione come prima cosa la sua componente estetica. Scegliendo una termostufa a pellet, ad esempio, è possibile riscaldare l’intera abitazione proprio come con le caldaie classiche ma, allo stesso tempo, posizionare l’elemento in qualsiasi punto della casa rendendola immediatamente più accogliete, romantica e piacevole. Fra i vantaggi offerti da questo tipo di sistema, l’economicità della materia prima (il pallet), il risparmio annuo, la semplice manutenzione e installazione. Fra gli svantaggi, la ridotta autonomia della termostufae la necessità di svuotarla regolarmente dalle ceneri prodotte durante la combustione del pallet.

Qualsiasi sia il tipo di caldaia che deciderai di acquistare e il punto in cui vorrai posizionarla, ricorda che potrai sempre usufruire di interessanti detrazioni fiscali. Clicca qui per scoprire come ottenerle e a quali altre opere di riqualificazione energetica sono applicabili. Le agevolazioni sono valide solo fino al 31 dicembre 2017.