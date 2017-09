“Come te non c’è nessuna”: una stagione teatrale per tutti i gusti

38 titoli, generi diversi, graditi ritorni e molte conferme. É questa là sintesi della nuova stagione del teatro di Varese Openjobmetis.

Una stagione intitolata “come te non c’è nessuna” per sottolineare la varietà, la qualità ma anche la complessità dell’offerta che vuole arrivare al cuore dello spettatore offrendo occasione di svago ma anche socialità. ( qui il programma completo)

BUS E TEATRO

Tra le novità, infatti, c’è un servizio di navetta che raccoglierà persone dai paesi limitrofi (Comerio, Barasso,Luvinate e Casciago da una parte e Tradate, Venegono inferiore, Castiglione Olona, Vedano Olona e viale Belforte dall’altro) e le porterà direttamente in Piazza Repubblica per assistere alle tre opere liriche che torneranno in scena a Varese dopo qualche anno di assenza: «Pensiamo al teatro come opportunità culturale ma anche situazione di socialità, grazie a una mobilità che consente alle gente di godere in modo conviviale dell’offerta in cartellone -ha spiegato il direttore Filippo de Sanctis – creando occasioni di confronto e dialogo al di là dello spettacolo, lungo i tragitti da e per il teatro».

LE DIFFICOLTA’ DELLA DANZA

Prosa classica e moderna, cabaret, musica e poca danza: «Ci siamo resi conto che la nostra proposta stava perdendo appeal – ha ammesso il direttore – Ci siamo imposti di rivedere il progetto e, con il Teatro di Milano diretto da Carlo Pesta presenteremo spettacoli di qualità ma in una veste più moderna e, soprattutto, ci rivolgeremo a giovani e giovanissimi con un’offerta di valore educativo».

ABBONAMENTI

La stagione sembra essere partita con il piede giusto visto che alcuni appuntamenti, pur senza alcuna pubblicità, stanno già dando un’ottima risposta al botteghino. Con le diverse formule di abbonamenti ( prosa classica o commedia, misto o libero, piuttosto che i biglietti interi o ridotti) il teatro vuole intercettare la più alta domanda da parte del pubblico varesino e non solo, offrendo flessibilità e costi contenuti.

PIAZZA REPUBBLICA

Il successo delle stagioni passate, che hanno registrato medie attorno alle 40.000 presenze, è un elemento importante per il futuro sviluppo di una piazza che si vorrebbe ridisegnare in modo significativo: « La presenza del teatro è importante perché questa piazza possa trovare una nuova vocazione e superare le difficoltà del momento – ha confermato l’assessore alla Cultura del Comune Cecchi che si è anche detto soddisfatto dell’iniziativa di trasporto pubblico perché va nella direzione della socialità. Il legame tra teatro e amministrazione comunale è solido, come ha assicurato l’imprenditore teatrale Federico Guglielmi che ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per proseguire la collaborazione con l’istituzione comunale per i prossimi sei anni.

L’elemento culturale è stato sottolineato anche da Gianmario Longoni, manager teatrale, che da 16 anni affianca la direzione artistica permettendo di portare a Varese spettacoli di richiamo: « Senza il teatro questa piazza sarebbe solo un parcheggio».

NOMI DI SPICCO

Tra i personaggi “da sold out” citiamo Federico Buffa che porterà il racconto dello scontro di boxe a Kinshasa tra Cassius Clay e George Foresman, Teresa Mannino, Ale e Franz, Gioele Dix, ma anche “mostri sacri del teatro “ come Glauco Mauri che torna a Varese dopo 13 anni, piuttosto che Elena Sofia Ricci, GianMarco Tognazzi, Stefano Accorsi, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Marisa Laurito, Amba Angioini, e Marco Baliani. Per il musical Manuel Frattini con Robin Hood, il teatro Nuovo con “La Febbre del Sabato Sera” mentre la Compagnia dell’Alba presenterà “Tutti insieme appassionatamente”. Per la musica in cartellone ci sono Gigi D’Alessio, Angelo Branduardi e la PFM.

Da segnalare anche la presenza di due realtà locali: Silvia Priori del Teatro Blu con Butterfly e il Piccolo Circo dei Sogni con Anime Volanti.

VARESEINSCENACARD

Tra le iniziative parallele, la promozione del circuito teatrale della provincia. Un’alleanza tra i teatri di Varese, Sociale di Busto, Condominio diGallarate e Pasta di Saronno per offrire agevolazioni e promozioni agli utenti che così potranno godere di una ricca e variegata proposta teatrale senza spostarsi dalla provincia. Il circuito sarà attivo da gennaio prossimo e offrirà anche una newsletter per mantenere costantemente aggiornati i propri abbonati.