Comincia con un open day la stagione della scuola teatrale Anna Bonomi

Il 18 settembre, in occasione dell’open day che si terrà a partire dalle 20.30 in Sala Montanari a Varese, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione teatrale di STCV – Scuola Teatrale Anna Bonomi, che anche quest’anno presenterà un ricco programma didattico e tante collaborazioni.

La serata prevede la presentazione del programma dettagliato dei corsi e la possibilità di conoscere la degli rosa insegnanti che seguiranno gli allievi per l’anno scolastico 2017/2018. Inoltre verranno date tutte le informazioni pratiche sulle sedi e sugli orari, sui costi e sui vari stage e workshop che si terranno durante l’anno.

Quest’anno la scuola prevede tre livelli di corso: il primo è consigliato ai principianti e a tutti quelli che vogliono muovere i primi passi nel mondo del teatro, il secondo è per chi ha già esperienza teatrale e vuole approfondire la propria formazione attoriale, mentre il terzo è rivolto agli allievi che hanno già frequentato il corso avanzato STCV.

Oltre ai corsi base, ci sarà la possibilità di aggiungere materie extra per approfondire tematiche specifiche. Tra queste: Monologo, Mimo e Pantomimo, Canto e Dizione.

Per quanto riguarda didattica, workshop e produzione, tra le collaborazioni gli organizzatori vogliono ricordare e ringraziare: Teatro Blu, Accademia Teatro Franzato, Splendor del Vero.

Per la partnership nell’organizzazione eventi e spettacoli: Premio Guido Morselli, Tennis Bar Villa Toeplitz, Coopuf Iniziative Culturali; Lions Club Varese Sette Laghi. E per la collaborazione e il patrocinio, Il Comune di Varese e l’Assessorato alla Cultura.

L’accesso ai corsi sarà libero fino ad esaurimento posti. Sarà possibile effettuare una pre-iscrizione al termine dell’open day. Per info e iscrizioni: 335 7004128 – email: stcv.varese@gmail.com