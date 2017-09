Carlo Alberto dalla Chiesa, Milano lo ricorda a 35 anni dalla morte

Carlo Alberto Dalla Chiesa

E’ in programma per domenica 3 settembre, la commemorazione del “35° anniversario dell’assassinio del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa”. La cerimonia vedrà alle ore 10.30 la Santa Messa in Suffragio presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie; alle ore 11.30 Deposizione delle Corone presso il Monumento al Carabiniere in Piazza Diaz.