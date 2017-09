Comunicare in modo chiaro: corso organizzato da Ascom

ascom varese sede

Dritti al punto: Ecco come comunicare in modo chiaro: è il titolo del corso organizzato da Ascom Varese che si svolgerà in una sola giornata lunedì 18 settembre.

Sotto la guida esperta della psicologa Alessandra Grassi, la formazione avrà la durata di quattro ore, dalle 9 alle 13, e punterà sull’elaborazione di un metodo efficace di comunicare sia in ambito professionale che con i propri collaboratori, dipendenti o familiari.

«Non si può non comunicare” recita il primo assioma della Comunicazione – spiega la docente – Siamo costantemente stimolati a trasmettere le nostre idee, pensieri e bisogni agli altri e lo facciamo in diversi contesti: tra amici, in famiglia, al lavoro. Per farlo si utilizzano stili comunicativi differenti, a seconda di chi è il nostro interlocutore: in pratica presentiamo le cose in modo diverso in base a chi abbiamo di fronte».

Il corso vuole presentare alcune tecniche per ottenere una comunicazione chiara ed efficace in diverse circostanze, aumentando la consapevolezza dei canali utilizzati e padroneggiando il flusso della comunicazione invece di subirlo.

Principali elementi e stili della comunicazione. Comunicazione non Verbale, Ascolto Attivo e Feedback.

Comunicazione Persuasiva: come funziona. Negoziazione e comunicazione al cliente.

Costo: diritti di segreteria euro 40,00.

Info e iscrizioni: Corsi Ascom Varese tel. 0332.342139/011 email: corsi@ascomva.it pre iscrizione online sul sito www.confcommerciovarese.it